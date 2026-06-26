Tolem aangekondigd voor Nintendo Switch

Dat 3D-platformers bezig zijn aan een nieuwe opmars, blijkt ook vandaag maar weer. 3D-platformer Tolem is aangekondigd voor Nintendo Switch. De game verschijnt op 23 juli.

Tolem is een kleine robot die geen geheugen meer heeft. Geen goeie combinatie in een wereld die wordt overspoeld door kwaadaardige machines. Toch is het aan de kleine Tolem – begeleid door de mysterieuze Tixy – om de wereld te redden van deze plaag en een stokje voor deze invasie te steken. Daarvoor leer je verschillende vormen gebaseerd op de elementen, die telkens de manier van spelen op elk vlak veranderen. Hoe meer skills je leert, hoe meer er van de wereld te verkennen valt. Ook boss battles mogen natuurlijk niet ontbreken, en die bestaan uit meerdere fases die alles op de proef stellen wat je hebt geleerd.

De game zal digitaal verkrijgbaar zijn voor € 14,99. In de eerste week krijg je bovendien 20% korting.