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Tolem aangekondigd voor Nintendo Switch

Door
Linda
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Tolem key art

Dat 3D-platformers bezig zijn aan een nieuwe opmars, blijkt ook vandaag maar weer. 3D-platformer Tolem is aangekondigd voor Nintendo Switch. De game verschijnt op 23 juli.

Tolem is een kleine robot die geen geheugen meer heeft. Geen goeie combinatie in een wereld die wordt overspoeld door kwaadaardige machines. Toch is het aan de kleine Tolem – begeleid door de mysterieuze Tixy – om de wereld te redden van deze plaag en een stokje voor deze invasie te steken. Daarvoor leer je verschillende vormen gebaseerd op de elementen, die telkens de manier van spelen op elk vlak veranderen. Hoe meer skills je leert, hoe meer er van de wereld te verkennen valt. Ook boss battles mogen natuurlijk niet ontbreken, en die bestaan uit meerdere fases die alles op de proef stellen wat je hebt geleerd.

De game zal digitaal verkrijgbaar zijn voor € 14,99. In de eerste week krijg je bovendien 20% korting.

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Linda
Linda
Hiya! Mijn naam is Linda, Daily Nintendo-redactielid sinds 2023. Mijn gamereis begon met Hercules voor de PS1 toen ik 7 was, en sindsdien was ik verkocht. Single-player games doen het voor mij het beste – laat mij mezelf maar lekker verliezen in een meeslepend verhaal. Nostalgie is voor mij ook een grote factor, met als nadeel dat mijn gamebacklog exponentieel blijft groeien omdat ik de games uit mijn jeugd telkens blijf herspelen. Je moet spelen wat je leuk vindt, toch?

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