Hasbro Games Junior Collection brengt bordspellen naar Switch en Switch 2

Digitaal bordspellen doen met het hele gezin? Met Hasbro Games Junior Collection kan het. Deze nieuwe collectie verschijnt op 6 november voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2, aldus Outright Games.

Hasbro Games Junior Collection bevat digitale versies van drie bekende gezelschapspellen: Monopoly Junior, Cluedo Junior en Levensweg Junior. Deze games worden op een nieuwe, kleurrijke en interactieve manier gepresenteerd en zijn speciaal gericht op de jongere spelers. De spelregels zijn eenvoudiger gemaakt om supertoegankelijk te zijn voor iedereen. De gameplay is daarnaast lekker intuïtief en je verdient cosmetics voor je avatar naarmate je meer potjes doet. Het is echter nog niet duidelijk of de game ook in het Nederlands te spelen zal zijn, wat voor een game als deze natuurlijk wel prettig zou zijn. En trouwens, als je liever in je eentje speelt, kan dat ook gewoon. Een gezin is optioneel.

Hoewel het bekende spellen zijn, hier even een korte opfrisser: in Monopoly kopen spelers zo veel mogelijk onroerend goed op het speelbord, in Cluedo gaat het om het oplossen van een moord (wie is de dader?, wat is het moordwapen?, waar is het gebeurd?) en in Levensweg leg je een heel fictief leven af op het speelbord.

Meer informatie vind je op de website van Bandai Namco.