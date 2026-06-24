Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced krijgt Nintendo Switch 2-editie in oktober

In de zomer van vorig jaar bracht Inti Creates de Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced uit voor de Nintendo Switch. Een uitgebreide verzameling van alle drie de hoofdgames in de geliefde 2D actieplatformer-reeks. De bundel bevat Azure Striker Gunvolt (2014), Gunvolt 2 (2016) en Gunvolt 3 (2022), inclusief alle DLC en een reeks nieuwe toevoegingen. In februari volgde een die de “CONNECT iX”-modus toevoegde aan Azure Striker Gunvolt 3. En nu bevestigt Inti Creates dat er een Nintendo Switch 2-Edition van de trilogie gaat uitkomen, en wel op 22 oktober!

Deze Switch 2-versie bevat uiteraard de eerste, tweede en derde game inclusief alle DLC die eerder al is uitgebracht. Daarnaast ondersteunt het een hogere framerate en resolutie én bevat het een nieuw verhaal genaamd ‘Azure Striker Gunvolt GX’. In dit verhaal besturen spelers een duo bestaande uit Gunvolt en Copen met nieuwe wapens en vaardigheden. De Switch 2-editie gaat voor $49,99 digitaal te koop zijn en voor Switch-eigenaren van de collectie is er een upgradepack à $10.

Azure Striker Gunvolt GX

Azure Striker Gunvolt GX wordt een volwaardige nieuwe verhaalmodus, met volledig ingesproken dialogen in het Engels en Japans. Ook bevat het zogenaamde ‘live novels’ die het verhaal verder brengen zonder de actie te stoppen, en nieuwe wapens en vaardigheden voor de twee helden. Het Inspiratie-systeem moedigt het volledige gebruik van beide personages aan, waardoor spelers krachtige boosts krijgen voor hun vaardigheden en scores voor het wisselen van personages op het juiste moment. De nieuwe verhaalmodus is toegankelijk via zowel de Switch 2-editie als via het upgradepack.

Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced

In de speciale Enhanced-versie van de trilogie zijn actieaanpassingen doorgevoerd door de oorspronkelijke regisseur. Ook zijn stemmen en muziek opnieuw opgenomen, en voor het eerst zijn de eerder Japan-exclusieve CD-drama’s volledig in het Engels beschikbaar als onderdeel van de game. Daarnaast zijn er extra vaardigheden toegevoegd en nieuwe balansaanpassingen doorgevoerd voor zowel Gunvolt als Copen. De serie staat bekend om zijn snelle actie, unieke personages met bovennatuurlijke krachten (Adepts), en realtime verhaalvertelling tijdens missies.

Bekijk de Japanse aankondigingstrailer voor de Switch 2-editie hieronder!