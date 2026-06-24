[Review] to a T – Niet in perfecte vorm (op de Switch 2)

Het is voor mij niet meer duidelijk op welke manier ik kennis heb gemaakt met to a T. Toch weet ik nog wel dat het uiterlijk van het spel mij erg aansprak. Daarnaast zijn ‘adventure games’ vaak wel mijn ding en daarom wilde ik deze titel graag een kans geven. Inmiddels is to a T alweer bijna twee weken speelbaar op de Nintendo Switch 2 en dus is het de hoogste tijd voor onze beoordeling. Zal dit spel een aanrader zijn of kun je beter een andere game halen voor €18,99?

Een grauwe start

Op het eerste oog is to a T een heel kleurrijke game en dat is het dan natuurlijk ook. Desondanks begint deze titel in een donkere omgeving waar jouw personage vastzit in een nachtmerrie en wegrent van een tornado. Deze enge droom komt pas ten einde als je jouw personage hebt gecreëerd. Je krijgt hiervoor toegang tot een klein handjevol kapsels, huids- en haarkleuren. Omdat de locatie van de nachtmerrie zo grauw is, had ik moeite met het zien van de daadwerkelijke tinten van de huid- en haarkleuren. Wat mij betreft hadden de makers dus beter een andere plek kunnen uitzoeken voor het maken van jouw eigen personage.

Een geweldig begin (voor de eerste keer)

De niet zo perfecte start vergat ik echter al snel, aangezien je na het invullen van jouw naam een geweldige intro voorgeschoteld krijgt. Dit gebeurt in de vorm van een liedje, waar je precies te horen én te zien krijgt waar het personage in diens wereld allemaal tegenaan loopt. De hoofdpersoon van dit spel heeft immers een hele speciale aandoening: diens armen zijn altijd gespreid. In games is het erg grappig als er vanwege een codeerfout iemand in een T-pose staat, maar voor de dertienjarige Teen is dat niet het geval. Het is namelijk onmogelijk om zonder hulp van het hondje Dog zich aan te kleden, naar de wc te gaan of z’n gezicht af te drogen.

Handig hè zo’n lepel?

De intro is trouwens ook erg catchy, maar van mij had die niet voor elk hoofdstuk afgespeeld hoeven worden. to a T is namelijk opgedeeld in 8 episodes, die elk gemiddeld zo’n 25 minuten duren. Zelf vond ik de gameplay niet heel bijzonder en vooral erg langzaam. Dingen die je moet doen in deze titel variëren van jezelf opfrissen, naar school gaan en de wereld verkennen. Laatstgenoemde vond ik zelf het leukste omdat je dan ook wat minigames tegenkomt bij giraffes. Zo kun je bolletjes ijs vangen en eten, alle stukjes maïs van een maïskolf afknagen en popcorn opvangen. Aan deze minigames zit een high-score-element gebonden en als je eerste weet te worden, dan verdien je een prijs. Dit is mij trouwens niet gelukt, dus iets van een moeilijkheidsgraad is hier wel te vinden – in tegenstelling tot de rest van deze titel.

Verzamel munten, koop kleding en vind kapsels

Persoonlijk verwacht ik dat je bij de minigames kleding kan winnen, aangezien die ook te koop zijn bij diverse leuk ontworpen winkels. Overal in de wereld zijn trouwens muntjes te vinden, die alles behalve schaars zijn. Als je er zin in hebt, is het dus mogelijk alle kledingstukken, tassen en schoenen te kopen. Dan zul je overigens een stuk langer bezig zijn dan de vijfeneenhalf uur waarin ik het verhaal heb uitgespeeld. In episode 5 is het mogelijk om bijna heel de wereld te verkennen en heb je meteen een doel. Na het eerste gesprek met de kapper, vind je in heel de wereld veel mensen wier kapsel je als idee aan de kapper kan geven. Deze personages zul je natuurlijk wel moeten zoeken. Vervolgens mag je dan zelf met het gevonden kapsel rondlopen als je wil.

Dit is nog steeds to a T!

Niet in perfecte vorm

Ik denk dat kinderen to a T nog wel vermakelijk vinden, maar voor mij is dat helaas niet het geval. Hoewel er bijzondere dingen gebeuren richting het einde van dit spel, is het verhaal over het algemeen niet heel speciaal. Daarnaast gebeurt er qua gameplay te weinig om het als game interessant te houden plus het feit dat alles redelijk traag verloopt. Wat mij betreft hadden ze beter een kinderserie voor tv kunnen maken met dezelfde ideeën in plaats van een spel. Over de schattige kleurrijke stijl van to a T ben ik overigens wel echt te spreken, maar de prestaties zijn daarentegen niet al te best. Zelf had ik niet verwacht van een Switch 2-game als deze, dat die zou stotteren. Volgens mij hoeft dit ook helemaal niet nodig te zijn, aangezien de camera bijna altijd een vaste hoek heeft.