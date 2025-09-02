Karate Survivor krijgt launchtrailer

Karate Survivor is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en daar hoort natuurlijk een bijbehorende trailer bij. In de game stap je in de schoenen van een meester in gevechtskunsten in een spannende roguelite, geïnspireerd door actiefilms uit de jaren ’80. De game is het beste te omschrijven als een over-the-top martial arts survivor-roguelite waarbij je de omgeving en geïmproviseerde wapens gebruikt om de strijd aan te gaan met bandieten.

Tijdens de game beheers je nieuwe technieken en creëer je verwoestende combinaties om te kunnen overleven op straat. Dit alles met volop snelle én intense gevechten. Van vliegende trappen tot het smijten met voorwerpen uit de omgeving, het is helemaal aan jou hoe je ziet te overleven! Benieuwd geworden? Bekijk de trailer dan hieronder.