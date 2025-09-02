Dit zijn de hoogtepunte uit de eShop van augustus

Nintendo deelt maandelijks een video waarin de hoogtepunten uit de Nintendo Switch eShop voorbij komen. Inmiddels zitten we alweer in september en is het de hoogste tijd om de hoogtepunten van afgelopen maand in een video te tonen. Een van de games die natuurlijk niet kon ontbreken is de Switch 2-versie van Kirby en de Vergeten Wereld. Met een gloednieuw avontuur én sterk verbeterde graphics een interessante release. Daarnaast zien we ook Drag x Drive voorbij komen in de video.

Wat is jouw favoriete release uit augustus? Laat het ons hieronder weten!