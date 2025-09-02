[Review] STORY OF SEASONS: Grand Bazaar – Een bizar vermakelijk spel

Harvest Moon: Grand Bazaar verscheen op 30 september 2011 in Europa op de Nintendo DS. Hoewel ik superveel games heb gespeeld op die handheld-console, zat die titel niet tussen mijn collectie. Echter, ik ben sinds de Nintendo Switch onwijs fan van dat soort spellen. Dat is dan ook de reden dat ik onwijs enthousiast ben dat STORY OF SEASONS: Grand Bazaar nu speelbaar is op onder andere de Switch en Switch 2. In theorie is de game dus een heruitgave, maar voelt het spel dan wel verfrissend genoeg aan? Dat lees je in deze review!

Even het papierwerk in orde maken

Zoals praktisch altijd het geval is bij boerderij-levensimulatiespellen, begint ook het avontuur in STORY OF SEASONS: Grand Bazaar met het samenstellen van je eigen personage. Uiteraard zijn er meer dan genoeg diverse gezichten aanwezig die je ogen, wenkbrauwen en mond aanpassen. Aan huidskleuren, oogkleuren, kapsel en haarkleuren is ook geen gebrek. Mocht je jouw karakter graag gezichtsbeharing, een moedervlek of sproeten geven, dan kan dat ook. Als laatste is de stem, het lichaamstype en jouw kleding nog te veranderen. Qua kleding zijn er aan het begin maar twee beschikbare opties, al kun je er later gelukkig nog meer vrijspelen. Zoals je leest, zijn er dus best wel veel verschillende opties waaruit je kunt kiezen.

Als je eenmaal tevreden bent over het uiterlijk van jezelf, dan is het tijd om jouw naam in te vullen. Bovendien kun je ook je voornaamwoord kiezen, waardoor het spel je niet verplicht in een hokje plaatst. Zoals je misschien al wel verwacht, mag je ook bepalen op welke dag van welk seizoen je jarig wilt zijn en hoe je jouw boerderij wilt noemen. Het duurt dus even voordat het papierwerk volledig in orde is, maar daarna zie je er in ieder geval picobello uit!

Alles wat je gewend bent, en meer, is hier!

Voordat jouw nieuwe leventje écht van start gaat, loop je Zephyr Town in en word je verwelkomd door de burgemeester Felix. Deze man is dusdanig enthousiast dat hij nogal luidruchtig is en daardoor een beetje agressief overkomt. In ieder geval vertelt hij je wat je te wachten staat en dat is het belangrijkste. Zo staat het dorp bekend om haar frisse wind en de bazaar, waarover later meer. Omdat Zephyr Town helaas niet meer is wat het ooit was, krijg jij de taak om dit knusse plaatsje in de vallei een nieuw leven in te blazen.

Als je bekend bent met Story of Seasons, dan weet je dat je gewassen kunt verbouwen, dieren mag verzorgen, insecten en vissen kan vangen, materialen moet verzamelen en de chef uit kan hangen in de keuken. In STORY OF SEASONS: Grand Bazaar is dit ook weer het geval. Voornamelijk het telen van groenten, bloemen, fruit en andere gewassen werkt net even anders in dit spel. Tuurlijk gebruik je nog steeds een schoffel en gieter, maar je personage kan ook springen in deze game. Als je die actie uitvoert, dan kun je meerdere vakjes tegelijkertijd schoffelen, water geven of oogsten. Dit kost dan minder tijd, al kost het je wel meer energie. Dat is dus de afweging die jij als speler moet maken.

Omdat er de mogelijkheid is om te springen in deze wereld, en je later een dubbele sprong uit kan voeren, kun je zelf wat snellere weggetjes ontdekken. Bovendien ontgrendel je na een week of twee een soort vlieger waarmee je gemakkelijk door het dorp kunt navigeren. Let op: dit kan alleen met de windrichting mee. Het bijzondere aan deze zogenoemde glider is dat je op een gegeven moment andere gebieden kunt bereiken. Soms is dit alleen mogelijk als de wind sterk genoeg is, maar het ontgrendelen van de vlieger is ook voldoende om nieuwe plekken te bereiken.

Hoor de wind waait door de molen

Ik heb voorheen meerdere boerderijspellen gespeeld waarin je meerdere machines op je boerderij hebt staan. Je moet dan zelf uitvogelen welk apparaat wat doet en dat kan soms best een gehannes zijn. Gelukkig pakt STORY OF SEASONS: Grand Bazaar het iets anders aan, waardoor dit spel ideaal is voor nieuwkomers van dit genre. Maar hoe kun je dan producten en spullen maken? In en rondom Zephyr Town zijn een drietal molens te vinden. Hierin is alles te vinden wat er gecreëerd kan worden. Denk aan mest, ingemaakte groenten, verf en boeketten. Toch is dit ook de plek waar je jouw gereedschap kunt verbeteren.

In en buiten je huis kun je op verschillende punten toegang krijgen tot je opslag. Dit is erg praktisch, maar wat mij betreft had zo’n plek ook wel in de molen mogen zitten. Ik begrijp dat spullen niet op een magische wijze in de molen terecht kunnen komen, maar dit zorgt wel voor een extra handeling. Ik onthoud immers niet welke spullen ik nodig heb om bijvoorbeeld een sieradenstandaard te maken. Wellicht dat sommige spelers dit in hun hoofd kunnen opslaan, maar dat lukt mij in ieder geval niet.

Verse aardappelen te koop!

Leuk al die ingrediënten, diertjes en voorwerpen, maar op een gegeven moment heb je er veel te veel en ook nog eens te weinig geld om dingen te kopen die je echt nodig hebt. Daarom is het prettig dat er net buiten het dorp een bazaar te vinden is. Hier mag jij elke zaterdag zoveel producten verkopen als je maar wilt (zolang het maar in de kist bij je kraampje past) en verdien je meteen een leuk zakcentje. Als je dacht dat je hiervoor niks hoefde te doen, dan heb je het mis. Het is namelijk de bedoeling dat je zelfstandig dingen aan de bezoekers van de markt verkoopt. In het begin passen er nog niet zoveel spullen op je kraampje en zul je tussendoor moeten wisselen van items.

Als je bijvoorbeeld radijsjes, medailles en vlinders hebt opgesteld en iemand wilt graag een kristal, dan zul je iets zo snel mogelijk moeten omruilen. Klanten willen namelijk niet lang wachten, omdat ze anders weglopen. De eerste paar weken zal dit niet zo’n probleem zijn, maar naarmate je kraampje populairder en groter wordt wel.

De eerste keer op de bazaar was toch wel even spannend!

Mocht het je echt te heet onder de voeten worden, dan kun je op een gegeven moment tijdelijk de hulp inschakelen van de Nature Sprites. Deze wezentjes zijn bijna net zo enthousiast als burgemeester Felix en zorgen ervoor dat extra klanten je kant op komen. Gelukkig hoef je dan niet meer naar het juiste product te lopen en is op de A-knop drukken genoeg. Op de bazaar zijn trouwens ook allemaal dingen te koop. Zo heb je onder andere de mogelijkheid om je opslag te vergroten, dieren te adopteren en decoratie voor je kraam te kopen.

Als je op zaterdag genoeg geld hebt om iets aan te schaffen wat je wilt, dan raad ik aan dat ook meteen te doen. In Zephyr Town zit namelijk alleen maar een simpel winkeltje waar je wat zaden, aas en voedsel voor dieren kunt kopen. Er is ook nog een restaurant aanwezig, maar hier is natuurlijk alleen maar eten en drinken te bestellen. Het is in deze game dus niet mogelijk om altijd maar alles aan te kunnen schaffen. Ergens mis ik dat wel, maar dat kan ook het geval zijn omdat ik dat gewend ben. Een week kan daardoor best lang duren, al heb je dan aan de andere kant wel weer voldoende tijd om je voor te bereiden op de aankomende bazaar.

Wat is er nog meer te beleven?

Toch heeft STORY OF SEASONS: Grand Bazaar nog veel meer te bieden. Het is bijna teveel om op te noemen, maar ik zal toch wat belangrijke hoogtepunten bespreken. Elk seizoen zijn er een aantal evenementen waaraan je mee mag doen. De ene laat je geplukte bloemen uitdelen aan de dorpsbewoners, terwijl de andere je juist de band met je dieren laat zien.

De band met je dieren is immers niet het enige wat belangrijk is. Als je iedereen in Zephyr Town wilt leren kennen, moet je namelijk met ze omgaan. Dit kan simpelweg door te zwaaien of door met ze te praten en af en toe cadeautjes uit te delen. Uiteindelijk zul je merken dat je geen vriendschapshartjes meer krijgt. Raak vooral niet in paniek als dit gebeurt, want je hoeft op dat moment alleen maar een verzoek te behandelen. Zo kan Maple bijvoorbeeld vragen om bloemen en Freya om een mok vol warme melk. Als je het zó leuk hebt met een personage, dan kun je uiteindelijk het huwelijksbootje instappen.

Wat ik verder speciaal vind aan deze game, is de mogelijkheid van het verhogen van de kwaliteit van je producten. Bij dat stukje gameplay komen de Nature Sprites weer om de hoek kijken. Als voorbeeld kun je jouw gevangen insecten bijvoorbeeld inleveren bij Penny. Als je dit maar vaak genoeg doet, dan gaat uiteindelijk de kwaliteit van alle andere insecten die je vangt omhoog. Ditzelfde geldt voor materialen bij Ivy, vis bij Finley, honingproducten bij Honey en paddenstoelen bij Webby. Als de kwaliteit omhoog gaat, dan worden dingen meer waard. Het loont dus om zo nu en dan spullen gratis weg te geven in plaats van te verkopen voor een klein prijsje. Goed om te weten is dat je bepaalde spullen niet oneindig kunt bewaren. Er kan immers een houdbaarheidsdatum op zitten!

Visueel echt prachtig

Als ik heel eerlijk ben, kijk ik er al de hele review naar uit om over het uiterlijk van STORY OF SEASONS: Grand Bazaar te praten. Wat een prachtig spel heeft Marvelous namelijk gecreëerd zeg! Dit is meteen aan het begin van de game al te zien, omdat je een prachtige cutscene voorgeschoteld krijgt waarin je door Zephyr Town wandelt. Tuurlijk zullen fans van het origineel op het visuele aspect gebieden en gebouwen herkennen, maar deze titel heeft niks meer weg van een DS-spel. De wereld is onwijs gedetailleerd met onder andere flora en overal is wel iets moois te zien.

Kijk dit mooie uitzicht dan!

Tevens is het allemaal niet overdreven kleurrijk, maar dat betekent niet dat het geen genot is voor je ogen. Ook zit de belichting heel goed in elkaar en heb ik op de Nintendo Switch 2 geen problemen gehad met de performance. De Switch-versie draait iets minder soepel, maar is nog steeds prima speelbaar. Wat mij betreft mag de volgende Story of Seasons-titel in ieder geval dezelfde artstyle gebruiken!

Hier en daar een stilte tijdens de speelsessie

De soundtrack van STORY OF SEASONS: Grand Bazaar is vooral lekker rustgevend en fijn als achtergrondmuziek. Jammer genoeg heb ik een paar keer ervaren dat de muziek plotseling was verdwenen. Wellicht gebeurde dit omdat het muziekje afgelopen was, maar dan duurde de stilte wat mij betreft te lang. Een oplossing voor dit probleem is een gebouw in te gaan of een ander gebied in te lopen, maar daar heb je niet altijd de tijd voor. De ingesproken stemmen, die voornamelijk te horen zijn tijdens belangrijke momenten, vind ik in de positieve zin heel bijzonder. Het geeft namelijk nog meer persoonlijkheid aan alle personages. Evenals maakt het de momenten specialer en fijner om te volgen. Wat mij betreft is dit een hele goede toevoeging!