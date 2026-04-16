Klassieker Traysia keert terug naar Nintendo Switch

De SEGA Geneisis-klassieker Traysia keert na tientallen jaren terug en wel op Nintendo’s hybride console. De in 1992 verschenen game zal door Ratalaika Games naar de Nintendo Switch worden gebracht. We kunnen al vrij snel met het spel aan de slag, de releasedatum staat namelijk gepland voor 24 april aanstaande. De game zal 5,99 euro gaan kosten in de eShop.

Het verhaal van de game draait om, zoals de titel al doet vermoeden, onder andere om Traysia. Zij is een meisje dat in hun geboorteplaats, Johanna, een havenstad, op Roy wacht tot hij terugkomt. Dromend van een leven als avonturier die de wereld rondreist, vertrok deze Roy namelijk uit zijn geboorteplaats. “Traysia” is een volwaardige role-playing game bestaande uit vijf scenario’s, en biedt een ultieme fantasieromantiek vol liefde en avontuur.

