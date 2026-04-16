Maak vandaag de gekste dingen mee in Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen

We hebben er met z’n alle iets meer dan 13 jaar op moeten wachten, maar vanaf vandaag is eindelijk het nieuwste Tomodachi Life-spel te spelen op de Nintendo Switch. Eerder vandaag kon je lezen dat de soundtrack van Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen te beluisteren is op Nintendo Music, maar de volledige game is natuurlijk ook beschikbaar. Om dat te vieren heeft Nintendo Nederland een korte, maar leuke video online gezet, welke onderaan dit artikel te bekijken is.

In Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen kom je op een eiland vol gekkigheid, drama en liefde terecht. Als beheerder krijg je de taak om allemaal Mii-personages te creëren, die vervolgens hun eigen leven kunnen op bouwen. Toch moet je ze ook een handje helpen door de bewoners te helpen ontdekken wat ze wel en niet leuk vinden. Daarnaast zijn er relaties op te bouwen en allerlei dwaze dingen te beleven. Het eiland is overigens geheel naar eigen smaak in te richten, waardoor je jouw creativiteit de vrije loop kunt laten gaan! Dus, waar wacht je nog op? Laat al jouw dromen snel uitkomen!

Wellicht heb je deze titel al besteld. Als dat nog niet het geval is, dan is er via de My Nintendo Store een digitale of fysieke versie te koop voor €59,99. Mocht je geïnteresseerd zijn, klik dan op deze link om Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen te bestellen.