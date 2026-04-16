Twee remasters van The Prince of Tennis komen naar de Switch (2)

Konami kondigt aan dat ze twee otome visual novels in geremasterde vorm naar de Nintendo Switch en Switch 2 brengen. Het gaat om The Prince of Tennis: Sweet School Festival 0-40 and more… en The Prince of Tennis: Doki Doki Survival Eternal Passion! Tie Break Game. Bij ons gaan beide titels alleen digitaal beschikbaar komen via de Nintendo eShop, en wel op 30 juli 2026. In Japan en Azië krijgen de games ook een fysieke release.



The Prince of Tennis is een mangaserie die in 1999 begon en al snel uitgroeide tot een mediafranchise, met onder andere een langlopend radioprogramma, talloze videogames, meer dan 250 soundtracks en cd’s, en andere merchandise. Een vervolgserie, genaamd The Prince of Tennis II ging in 2009 van start. De twee te verschijnen geremasterde games zijn gebaseerd op deze vervolg-manga. Ze stammen oorspronkelijk uit het PlayStation 2-tijdperk, waarbij The Prince of Tennis: Sweet School Festival al eerder een heruitgave kreeg voor de Nintendo DS. Maar nu komen ze in geremasterde vorm voor het eerst allebei ook naar het Westen!

Romantiek op de tennisbaan

Tijdens de zomervakantie wordt er plotseling een gezamenlijk schoolfestival aangekondigd. Dit grootschalige evenement wordt georganiseerd door de tennisclubs van zeven scholen die zijn geselecteerd als vertegenwoordigers van het Kanto Middelbare School Tennistoernooi. Als tweedejaars middelbare scholier word jij aangesteld als lid van de organisatiecommissie van het festival. Jouw missie is om de school waaraan je bent toegewezen te helpen de eerste plaats te behalen in de tribunecompetitie – het hoogtepunt van het festival. Steun de spelers, bouw een vertrouwensband met ze op en neem de juiste beslissingen wanneer dat nodig is. Werk zo stap voor stap toe naar de eerste plaats. Jouw verhaal met je prins begint wanneer je kiest welke school je zult vertegenwoordigen.

Hieronder vind je van beide games een (Japanstalige) trailer.

The Prince Of Tennis: Sweet School Festival 0-40 and more…:

The Prince of Tennis: Doki Doki Survival eternal passion! Tie break game:



