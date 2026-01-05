LEGO heeft Smart Play met onder andere Smart Bricks onthuld

Tijdens CES heeft LEGO een gloednieuwe innovatie onthuld voor hun populaire blokjes. Het gaat hier eigenlijk om drie nieuwe mogelijkheden, maar in de kern werken ze allemaal op een zelfde soort manier. Het gaat hier Smart Bricks, Smart Tag en Smart Minifigure. Deze producten zitten vol met sensoren en andere technische snufjes om je bouwsels nog leuker te maken.

Denk aan het maken van geluid, lichtgevende effecten hebben en kunnen herkennen waar het voor wordt gebruikt. Zo kunnen de minifiguren met elkaar herkennen waar blokjes zijn en wat voor soort het is, en met elkaar communiceren. Mits ze in de buurt van of op een Smart Brick staan.

Vooralsnog zijn er alleen drie sets van Star Wars aangekondigd voor deze nieuwe technologie, maar uit leaks van de Pokémon LEGO-sets bleek ook al dat die er gebruik van zullen gaan maken. Niet alles, maar wel een aantal sets gaan ondersteuning bieden hiervoor.