Magical Delicacy is nu te spelen

Magical Delicacy is uit, en dan mag natuurlijk een launch trailer niet ontbreken! De game liep ietwat vertraging op waardoor de oorspronkelijke releasedatum van 16 juli niet werd gehaald, maar nu is hoofdpersoon Flora er helemaal klaar voor. Zij is een jonge heks die graag nog beter in haar vak wil worden. Daarom verhuist ze naar het havenstadje Gnat, waar veel avonturiers zijn gesetteld. Genoeg potentiële klanten dus voor jouw zelfgemaakte maaltijden en drankjes! Maar het is uiteraard niet zo rustig als het lijkt. Zo loop je twee heksen van rivaliserende groepen tegen het lijf, en zijn de avonturiers bezig met het in kaart brengen van een mysterieus eiland. En dat alles met fantastische pixelart. Lijkt jou deze game wel wat? Laat het ons weten in de comments!