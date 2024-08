Miraculous: Paris Under Siege aangekondigd voor de Nintendo Switch

GameMill en Petit Fabrik hebben aangekondigd dat ze samenwerken aan een nieuwe Miraculous-game: Miraculous: Paris Under Siege. De game verschijnt op 25 oktober 2024.

Miraculous: Paris Under Siege is geïnspireerd op de populaire animatieserie Miraculous: Tales of Ladybug and Cat Noir. In dit spannende avontuur neem je het op tegen Shadow Moth, die een golf van schurken op Parijs loslaat, waaronder Stormy Weather, die oude Egyptische krachten heeft gekregen. Spelers kruipen in de huid van de helden Ladybug en Cat Noir, elk met hun eigen unieke vaardigheden. Verken de stad met vloeiende parkourbewegingen, ontwijk vijanden, en ontdek verborgen geheimen. De game biedt een geheel nieuw, origineel verhaal en ondersteunt lokale coöpmodus, zodat je samen met een vriend kunt spelen. Upgrade je vaardigheden, strijd tegen bekende schurken uit de serie, en bevrijd de verschillende districten van Parijs in een non-lineaire gameplay-ervaring.

Ben jij fan van Miraculous? Laat het ons weten in de reacties en bekijk hier de trailer!