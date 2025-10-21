Metroid II – Return of Samus-muziek toegevoegd aan Nintendo Music

Vorige week bracht Nintendo geen nieuwe muziek uit op Nintendo Music. Daarentegen bracht Nintendo wel een speciale Halloween-playlist uit. Deze week is het weer het normale patroon met op dinsdag nieuwe muziek op de dienst. Ditmaal is er muziek uit de Game Boy-game Metroid II – Return of Samus toegevoegd aan Nintendo Music. Het gaat om negentien nummers met een totale speelduur van dertig minuten.

De playlist is zoals gezegd per direct beschikbaar en kan je hier beluisteren op een smartapparaat die de app geïnstalleerd heeft staan. Om gebruik te maken van Nintendo Music heb je een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Ga jij op Nintendo Music naar Metroid II – Return of Samus-muziek luisteren? Laat het ons weten in de reacties!

