Releasedatum voor Sonic Racing: CrossWorlds – Joker (Persona) DLC

Sonic Racing: CrossWorlds is nog geen maand uit, maar voor de release werden al diverse cross-overs aangekondigd. Recent nog kwam het Minecraft Pack DLC uit. Nu is er een nieuwe samenwerking aanstaande en wel met de Persona-reeks. Spelers kunnen vanaf morgen, woensdag 22 oktober aan de slag met Joker (ofwel Ren Amamiya, de hoofdpersoon uit Persona 5). Het Joker Festival duurt van 23 tot en met 26 oktober.

Free Update #2: Joker is arriving Wed, Oct 22!



And get ready for some exciting races during the Joker Festival, which will run from Thurs, Oct 23 at 8 PM (ET) through Sun, Oct 26 at 7:59 PM (ET)!



*Please note that World Match will not be available during the Festival. pic.twitter.com/evgBbPE6Tz — Sonic Racing: CrossWorlds (@RaceCrossWorlds) October 20, 2025

Andere samenwerkingen die al zijn aangekondigd zijn onder andere Pac-Man, Yakuza, Hatsune Miku, SpongeBob SquarePants en Mega Man. Sonic Racing: CrossWorlds – crosste op 25 september naar verschillende consoles waaronder de Nintendo Switch. De release voor de Nintendo Switch 2 laat iets langer op zich wachten, die volgt later dit jaar. In Sonic Racing: CrossWorlds race je over land en zee, door de lucht en zelfs in de ruimte. Wat deze titel zo bijzonder maakt is de mogelijkheid om tijdens het rijden te wisselen tussen dimensies. Daardoor kan er na elke bocht en hoek iets nieuws op je te wachten staan. In totaal zijn er 24 circuits aanwezig en kun je naar 15 CrossWorlds warpen middels Travel Rings. Uiteraard zijn er ook uit meer dan genoeg voertuigen (45) en personages (23) te kiezen.

Ga jij voor de Joker DLC van Sonic Racing: CrossWorlds? Veel raceplezier!