Donkey Kong Bananza krijgt ‘Schijfjeskoorts’-evenement

Donkey Kong Bananza is inmiddels alweer wat maandjes verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2, maar Nintendo houdt de game tot nu toe fris en fruitig. Naast nieuwe DLC welke onlangs verscheen, kent de game ook regelmatig nieuwe evenementen. Er komt nu een een Smaragdjacht-evenement waarin je beelden van Enguarde uit de Donkey Kong Country-serie en de Kong-Bananza uit Donkey Kong Bananza vrij kunt spelen.

Het evenement is exclusief voor de DK-eiland & Smaragdjacht-DLC en loopt van 28 oktober 09:00 tot 4 november 08:59. In tegensteling tot de normale Smaragdjacht staan elementen die normaal gesproken willekeurig zijn, zoals de vaardigheden die je van banandiumkristallen krijgt, vast. Zorg er dus voor dat je op 28 oktober klaar zit om aan de slag te gaan met dit nieuwe evenement!