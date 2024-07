Mortal Kombat ‘Year 2’-panel kondigt nieuwe content aan

San Diego Comic-Con is op dit moment in volle gang, en vandaag zal er een panel plaatsvinden in het teken van Mortal Kombat 1. Het is alweer bijna een jaar geleden dat de game uitkwam, dus dit speciale ‘Year 2’-panel moet licht schijnen op wat NetherRealm het komende jaar allemaal in petto heeft voor de geliefde vechtgame. Hieronder zien we Ed Boons aankondiging op X.

We can’t wait to show you what’s koming for #MortalKombat1 Year 2



– Kontinuing Story

– Future Fighters

– Big Surprises



Join us at @Comic_Con in the Convention Room 6BCF at 2:00pm on Friday! It’s going to be krazy!



Moderated by @KahliefAdams pic.twitter.com/VC0Ml080xt — Ed Boon (@noobde) July 25, 2024

Naast de introductie van nieuwe vechters lijkt het dus ook op dat we meer verhaalcontent mogen verwachten. En wie weet wat ‘grote verrassingen’ inhouden? Het zal vandaag allemaal bekendgemaakt worden.

Het afgelopen jaar heeft Mortal Kombat overigens geen tekort aan nieuwe content gehad. Geregeld zijn er nieuwe vechters toegevoegd aan de voortdurend groeiende verzameling personages, verdeeld over diverse Kombat Packs. Enkele van deze personages kennen we al uit het Mortal Kombat-universum, maar ook enkele personages uit andere franchises hebben inmiddels hun intrede gedaan. Zo is het mogelijk om als DC Comics’ Peacemaker, Homelander uit The Boys en Omni-Man uit Invincible (ingesproken door J.K. Simmons) te spelen.

Wat verwacht jij van het aankomende panel? We lezen het graag in de comments.