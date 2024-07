Welkom op het compleet vernieuwde Daily Nintendo!

Het zal je niet ontgaan zijn, Daily Nintendo heeft een fllinke make-over ontvangen! De afgelopen maanden hebben we achter de schermen hard gewerkt aan een compleet nieuwe look voor onze website, waarvan het resultaat nu online staat. Met een nog mobielvriendelijkere website, meer gebruiksgemak en een gloednieuw review-systeem willen we jullie een nog betere ervaring bieden. Uiteraard zijn we enorm benieuwd naar jullie meningen, laat daarom vooral hieronder weten wat jij van het vernieuwde Daily Nintendo vindt!

Ondanks dat we alles uitvoerig hebben getest, kan het altijd gebeuren dat jij tegen iets aanloopt waarvan je denkt dat dit moet worden aangepast. Kom je iets tegen wat volgens jou niet zo hoort te zijn? Laat het ons weten via info@dailynintendo.nl.

Met speciale dank aan Jorden voor het ontwikkelen van de nieuwe website!