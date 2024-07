Adventure game Farlands Journey komt naar de Switch

Vanaf volgende week hebben we weer een nieuwe adventure platformer om te spelen: Farlands Journey. Tot dusver is de game alleen nog te spelen op pc en Xbox, maar daar komt nu verandering in. Vandaag heeft Sometimes You namelijk aangekondigd dat ze de game op korte termijn naar de Switch gaan brengen. Dit doen ze in samenwerking met Desert Water Games. De game is vanaf 1 augustus te spelen.

Zo’n aankondiging vraagt natuurlijk om een trailer, toch? Die bekijk je hieronder:

In Farlands Journey speel jij als een heks die het verloren hart van haar magische school terug moet zien te vinden. Met verschillende spreuken en magische hoeden in je arsenaal neem jij het op tegen de kwaadaardige krachten die hierachter zitten. Je vecht tegen vijanden en bazen, lost puzzels op en verzamelt edelstenen die je inwisselt voor handige upgrades. In de trailer zien we in ieder geval een avontuur dat er vooral heel kleurrijk uitziet.

Farlands Journey zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop. Hij gaat € 9,99 euro kosten, maar als je een pre-order plaatst, krijg je 20% korting.