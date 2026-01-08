My Mario komt ook naar Nederland

In augustus vorig jaar kwam Nintendo met de My Mario line-up van producten in Japan. Vandaag is onthuld dat de producten volgende maand ook naar andere landen, waaronder Nederland komen. De eerste lading producten zullen vanaf 19 februari in de My Nintendo Store te koop zijn. Sommige producten komen ook naar gewone winkels op een later moment.

De My Mario-serie is een aantal producten die gemaakt zijn voor jonge kinderen. Het bevat kleine games, ervaringen, kleding, speelgoed en meer. Op deze manier worden Mario en vrienden toegankelijk vanaf erg jonge leeftijd. Vanaf 19 februari komt allereerst de Hallo, Mario!-app naar smartphones en de Switch. Deze app is gratis en laat gebruikers met Mario communiceren. Daarnaast komen er zachte speelgoedproducten zoals een rammelaar en een knuffel, maar ook de houten blokken.

Later moeten er nog producten verschijnen zoals een reeks kleding voor baby’s en peuters, badspeelgoed en een interactief boekje. Hiervan zijn nog geen data voor onthuld.