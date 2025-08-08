Nintendo kondigt nieuwe My Mario productlijn aan voor jonge kinderen

Nintendo heeft vandaag de nieuwe My Mario-serie onthuld, speciaal gericht op jonge kinderen. De merchandise verschijnt vanaf 26 augustus 2025 in Nintendo Tokyo, Osaka en Kyoto. In 2026 volgen geselecteerde producten op andere locaties. De serie is bedoeld om samen met ouders te beleven en zal in samenwerking met partnerbedrijven worden uitgebreid.

Onderdeel van het project is een nieuwe app voor Nintendo Switch en iOS. Hierin kunnen spelers op een intuïtieve manier met Mario interactie hebben door bijvoorbeeld zijn gezicht te trekken of hem rond te draaien. Mario reageert op verschillende manieren, wat het leuk maakt voor zowel kinderen als ouders. De app is gratis beschikbaar vanaf 26 augustus 2025. Daarnaast verschijnen korte stop-motionvideo’s van ongeveer een minuut. Deze zijn te bekijken via de officiële My Mario-website en andere kanalen. Twee producten zijn al getoond: een houten blokken-set met Mario, Luigi en bekende items uit de serie, en het Hello Mario-prentenboek. Er komen later meer producten, waaronder kleding, algemene merchandise en knuffels.

Wat vind jij van deze Mario-serie? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de foto’s van het prentenboek en de houten blokken-set!