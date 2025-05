Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de 22ste week van het jaar 2025 een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks voor jou tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel, Escape Game R00M04, maar 2.1 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Jamjam, maar 68 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Escape Game R00M04 – 2.1GB

Another World Series -Slit Mouth Woman VS AOONI- – 2.0GB

Ruffy and the Riverside – 1.6GB

Korean Drone Flying Tour Bukhan River – 1.6GB

Narcissus – 1.5GB

Staffer Case: A Supernatural Mystery Adventure – 1.4GB

Submersed 2 – The Hive – 1.4GB

Rally Arcade Classics – 1.3GB

Superation – 1.3GB

Werewolf Hunter – Survive The Howl – 1005MB

Shikhondo: Youkai Rampage – 894MB

Ghost Frequency – 876MB

Cattle Country – 755MB

Deltarune – 622MB

Steam Heart’s Saturn Tribute – 590MB

Pinball Spire – 561MB

Advanced V.G. Saturn Tribute – 540MB

Remnants of the Rift – 418MB

Retro Drive: Revamped – 412MB

Escape Game The Empty School – 411MB

Ramen! Road to Mastery – 389MB

Report: Horror Haul – 361MB

Bubble Trouble: Adventures – 356MB

Deep Under – 301MB

Pirate Anime Quest: One Girls’ Journey, A Piece of Island Love – 279MB

Pirate Anime Quest: One Boys’ Journey, A Piece of Island Love – 270MB

Theater Unrest – 233MB

Hill Climb on a Motorcycle – 142MB

Spin Around – 126MB

Collie Call – 106MB

Penguin Flight: Beyond The Clouds – 94MB

Penguin Flight: Beyond The Clouds – 94MB Bunny Cubed – 83MB

Jamjam – 68MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!