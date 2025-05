Mario Kart World bevat geremixte tracks van meer dan 20 verschillende Mario-games

Mario Kart World komt al bijna uit. Dat het een ambitieuze Mario Kart ging worden was al duidelijk. Nintendo fans hebben nu echter ontdekt dat Mario Kart World niet alleen een viering is van de Mario Kart franchise, maar ook van de gehele Mario franchise. De game bevat namelijk geremixte versies van meer dan 20 verschillende Mario-games. Naast alle Mario Kart-games kun je in de game ook genieten van de soundtracks van alle Super Mario Bros-games, Super Mario Galaxy en Super Mario 64. Er zit zelfs muziek in van Donkey Kong Country en Yoshi’s Island. Hieronder zie je de complete lijst van games waar muziek van te vinden is in de game:

Super Mario Kart

Mario Kart 64

Mario Kart Double Dash

Mario Kart Wii

Mario Kart: Super Circuit

Mario Kart DS

Mario Kart 7

Mario Kart 8

Mario Kart Tour

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario World

New Super Mario Bros.

New Super Mario Bros. Wii

New Super Mario Bros. U

Super Mario 64

Super Mario Sunshine

Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy 2

Super Mario 3D Land

Super Mario 3D World

Super Mario Odyssey

Yoshi’s Island

Super Mario Land 2

Super Mario Land 3

Donkey Kong Country

Het gaat hierbij alleen nog maar om muziek die Nintendo heeft verwerkt in gedeeld promomateriaal voor de game. In de uiteindelijke game komen misschien nog wel veel meer Mario soundtracks voor. Welke Mario soundtrack is jouw favoriet? Laat het weten in de reacties!