Platformer Mr. Sleepy Man komt in 2025 naar de Nintendo Switch

We mogen weer een nieuwe platformer verwelkomen voor de Nintendo Switch. Ergens in 2025 verschijnt Mr. Sleepy Man voor zowel de pc als de Nintendo Switch. Dat heeft ontwikkelaar Devin Santi bekendgemaakt. Voor de Nintendo Switch gaat het om een digitale release. Voor de pc is er via Steam ook al een demo beschikbaar. Gelukkig kunnen wij Switch eigenaren een indruk krijgen via de nieuwe trailer die is gedeeld. Je vindt de trailer onderaan dit bericht.

Mr. Sleepy Man is een zogenaamde sandbox platformer. Je speelt als een slaperige man wiens bedtijd al lang verstreken is. Daardoor ben je totaal losgeslagen en dat levert een doldwaas avontuur op. Ontdek Bedtime Town en ga op zoek naar alle geheimen. Als Mr. Sleepy Man kun je de interactie aangaan met alles wat je tegenkomt. Om verder te komen in de game moet je dan ook volop gebruik maken van je omgeving. De trailer laat zien dat we een kleurrijke game mogen verwachten met unieke bizarre personages en de nodige platform actie.

Komt Mr. Sleepy Man op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties!