Nieuwe Transformers-game komt 11 oktober uit

Bekijk hier de trailer van Transformers: Galactic Trials.

Dit jaar viert de Transformers-franchise diens veertigjarige bestaan. Een mooi moment voor de release van nieuwe Transformers-game Galactic Trials! Deze game, die we op 11 oktober mogen verwachten, maakt gebruik van het beste dat Transformers te bieden hebben: snelheid en kracht. In de verschillende levels race je in ‘alt mode’ als auto over de banen, waarna je in ‘bot mode’ in gevecht gaat met je tegenstanders. Dit kan natuurlijk als een van je favoriete Autobots, maar ook van de Decepticon-kant zijn er speelbare personages.

Het verhaal van deze game draait om Nemesis Prime. Hij heeft de Prime Relics gestolen, voorwerpen die de bezitter bijzondere krachten kunnen geven. Het perfecte excuus om op hoge snelheid door tien verschillende ‘battle-race circuits’ te scheuren dus! In het spel zullen er ook verschillende vaardigheden, personages en skins vrij te spelen zijn. Daarnaast spreken de makers van rogue-lite elementen, waar we hopelijk snel meer over horen. Onderstaande trailer geeft een korte indruk van de game. Ben jij enthousiast? Laat het ons weten in de comments.