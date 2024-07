Gundam Breaker 4 gameplaytrailer beschikbaar

Wat kun je 29 augustus verwachten?

Nu de releasedatum van 29 augustus in zicht komt, krijgen we langzaam maar zeker meer details over deze tot in de puntjes te customizen hack-and-slash-game. Deze keer is het een gameplaytrailer die de Gunpla, modelbouwsets van mecha’s uit de Gundam-serie, in actie laat zien. Door onderdelen te combineren kun je je eigen Gunpla bouwen en daarmee ten strijd trekken tegen hordes vijanden. Met een beetje geluk levert dat weer nieuwe onderdelen op en kun jij je mecha steeds sterker maken!

Naast een singleplayer-modus, wordt het ook mogelijk om co-op met twee anderen te spelen. En als je helemaal uitgevochten bent, kun je jouw creaties perfectioneren en in de diorama-modus online tentoonstellen. Heb jij je ideale Gunpla al helemaal uitgedacht? Laat het ons weten in de comments!