Nintendo blijft vechten tegen piraterij

Met 2 nieuwe rechtszaken.

Het is geen geheim dan Nintendo hun eigendommen verdedigt, vooral als het op het tegengaan van piraterij aankomt. Ze nemen deze zaak zelfs zo serieus, dat er in één week tijd twee aanklachten bekend zijn gemaakt (via Nintendo Life).

Aanklacht 1: Modded Hardware

De eerste aanklacht is tegen Ryan Daly die de groep “Modded Hardware” runt. De groep draait, zoals de naam al aangeeft, om het modden van jouw consoles zodat je er illegale software op kunt draaien. Ze verkopen gemodde consoles en geheugenkaarten die gevuld zijn met illegale games.

Daly heeft eerder al geschikt met Nintendo en heeft afgesproken zijn business stop te zetten. Maar naar verluidt heeft hij zich niet aan die deal gehouden, waardoor Nintendo nu een nieuwe rechtszaak begint. Aangezien de schade nu in de miljoenen dollars loopt, zal dit potentieel een risicovolle stap zijn geweest van Daly.

Aanklacht 2: SwitchPirates

Daarnaast heeft Nintendo een aanklacht ingediend tegen James Williams, de hoofd-moderator van de r/SwitchPirates-subreddit. Met zo’n 190.000 leden is dit een behoorlijk subreddit waarin Williams volgens Nintendo hele bibliotheken aan illegale software verkoopt. Ook geeft hij leden advies over hoe zij de software draaiende krijgen.

Williams zou naar eigen zeggen een echte piraat zijn die weigert Nintendo $50 voor een game te betalen. Deze ongepaste trots zal hem dan ook weinig goeds doen in de rechtszaal. Uiteindelijk kunnen we alleen maar concluderen: piraterij is een misdaad en misdaad loont niet.