Run een ruimteherberg in StarKeeper

Ook in het uitgestrekte universum is er behoefte aan lekker eten en een zacht bed.

Er komt wederom een management sim naar de Nintendo Switch: StarKeeper. Dat heeft Longterm Games vandaag aangekondigd, al hebben ze nog geen release window gedeeld. Wel is er een aankondigingstrailer beschikbaar, die je hieronder bekijkt:

Bij games die gaan over het runnen van een herberg denk je al snel aan een middeleeuwse fantasy-setting, maar dat geldt niet voor StarKeeper. In deze game bouw je jouw horeca-imperium op een asteroïde die op hoge snelheid door een onbekend, procedureel gegenereerd universum vliegt. De isometrische 3D-game laat jou een taveerne bouwen waarmee jij een naam voor jezelf gaat maken in de wijde ruimtewereld. Gasten uit alle hoeken van het universum komen bij jou overnachten, genieten van lekker eten en drinken, en hun ruimteschip voltanken. Aan jou de taak, als waard van dit etablissement, om je clientèle van een gastvrije ervaring te voorzien.

De klant is koning

Terwijl je dit doet, leer je natuurlijk steeds meer mensen kennen. Diep je relaties met uiteenlopende personages uit en breid je handelsnetwerk uit, zodat je toegang krijgt tot steeds meer handige producten. De gasten zijn heel divers, niet alleen vanwege hun afkomst en karakter, maar ook hun etensgewoonten tellen natuurlijk mee. Van vleeseters tot veganisten, in jouw herberg komen ze allemaal voorbij. Laat ze allemaal welkom voelen, maar let ook op de factions waarbij ze zijn aangesloten. Bouw je een vriendschap op of schakel je ze op politiek vlak uit? Je keuzes doen ertoe en beïnvloeden het spelverloop.

Omdat jij je hebt gevestigd op een zeer mobiele asteroïde, ben je ook niet gebonden aan één plek in het uitgestrekte universum, maar kom je langs allerlei planeten om te verkennen. Door dit te implementeren, hopen de ontwikkelaars van StarKeeper hun innovatieve ideeën tot uiting te laten komen en dé standaard te worden voor tavern management sims. We zullen het gaan zien als de game uitkomt! ‘Coming soon’, belooft de trailer ons.