Treehouse speelt Nintendo World Championships: NES Edition

De game komt uit op 18 juli.

Deze maand komt Nintendo World Championships: NES Edition uit voor de Switch. Ben jij nog niet zeker of de game iets voor jou is? Dan helpt dit je misschien een beter beeld te geven. Nintendo heeft namelijk een half-uur-durende video online gezet waarin hun Treehouse-afdeling de game uitgebreid speelt en de verschillende modi toont:

Nintendo World Championships: NES Edition is een eerbetoon aan de kampioenschappen die Nintendo in de jaren ’90 hield. In de game krijg je uitdagingen voorgeschoteld die je in 13 verschillende NES-games moet zien te halen. Denk hierbij aan speedrun-uitdagingen of het behalen van een X aantal punten binnen een bepaalde tijd. Je krijgt uitdagingen in o.a. Super Mario Bros., maar ook games als Zelda en Metroid (die oorspronkelijk niet meededen aan de NWC) zijn voorzien van spannende challenges.

Heeft deze video jou over weten te halen? Check ook zeker even onze preview om te zien wat Jorden van zijn speelsessie vond.