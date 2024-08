Nintendo en Capcom komen naar PAX West 2024

Nintendo en Capcom staan op de gastenlijst voor PAX West 2024. Een groot game evenement dat plaatsvindt in Seattle. Het evenement wordt daar gehouden van 30 augustus t/m 2 september. PAX viert daar dan tevens zijn 20ste verjaardag in de Seattle Convention Center. Op Capcom’s stand zal een demo staan van Monster Hunter Wilds. Wat Nintendo’s line-up wordt is nog onbekend. Andere partijen die op PAX West staan zijn: Atari, Bandai Namco, Limited Run Games en Marvelous. Wat hoop jij dat Nintendo allemaal op PAX West gaat laten zien? En denk jij dat ze daar misschien nog met een aankondiging komen? Laat het weten in de reacties.