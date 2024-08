SEGA komt met onaangekondigde game naar Gamescom 2024

SEGA heeft vandaag hun line-up voor Gamescom 2024 bekendgemaakt. Ze komen met drie games waaronder Sonic x Shadow Generations, die voor het eerst speelbaar zal zijn in Europa. Hiernaast is ook de fantasy RPG Metaphor: ReFantazio speelbaar op de beurs. Maar het interessantst is dat SEGA een onaangekondigde game meeneemt naar de Duitse gamebeurs. De kans bestaat dat ze deze gaan aankondigen tijdens de Gamescom Opening Night Live op 20 augustus. Het enige dat SEGA zelf vertelt over hun onaangekondigde project is het volgende:

“De line-up van speelbare titels op de SEGA-stand wordt nog aangevuld met een onaangekondigd project. Houd onze sociale kanalen, Facebook, Twitter en Instagram, de komende weken in de gaten voor meer informatie”.

Gamescom vind van 21 augustus t/m 25 augustus plaats in het Duitse Keulen. Wij van Daily Nintendo zijn ook aanwezig op de beurs. Houd onze site in de gaten voor alle hands-on sessies en interviews die wij daar zullen houden.