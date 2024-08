Bundelvoordeel bij Nintendo: korting op de LEGO Great Deku Tree

Wat een tijd om een Legend of Zelda-fan te zijn! Niet alleen werd een tijdje terug de eerste Zelda-game aangekondigd waarin de prinses zelf de hoofdrol vertolkt, maar ook werd de allereerste Zelda LEGO-set onthuld: The Great Deku Tree. Het zou ons niet verbazen als je beide op je verlanglijstje hebt staan. Klopt dat? Dan wil je zeker even verder lezen.

De LEGO-set van de bekende Great Deku Tree moet op 1 september uitkomen. Deze Zelda-primeur is een unieke 2-in-1-set, met twee manieren om de iconische boom te bouwen. Hij gaat voor € 299,99 over de toonbank, een vrij hoge prijs voor een set van 2500 steentjes. Dat heeft veel fans echter niet tegengehouden, want tijdens de eerste pre-orderronde was de set in een mum van tijd uitverkocht. Inmiddels is het weer mogelijk om de set te bestellen. Voordat je hem echter meteen in je winkelmandje gooit en de volle mep betaalt, willen we je graag wijzen op een aanbieding van Nintendo.

Als je niet alleen gaat watertanden van de Great Deku Tree, maar ook van Echoes of Wisdom, heb je geluk. Tot 26 augustus krijg je 10% korting op de LEGO-set als je beide artikelen tegelijk bestelt in de Nintendo Store! Daarvoor moeten gewoon de set als een van de Echoes of Wisdom-varianten in je winkelmandje zitten. De korting wordt dan automatisch toegepast. Het is dan misschien niet de allerhoogste korting, maar als je toch beide artikelen wilt, kun je net zo goed een paar tientjes minder betalen, toch?