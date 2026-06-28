Nintendo praat naar verluidt met Universal voor Star Fox-attractie voor pretparken

Nintendo lijkt de laatste jaren steeds vaker buiten de traditionele gamewereld te kijken. Met onder meer de Super Mario-films en Super Nintendo World heeft het bedrijf al laten zien dat zijn bekende franchises zich goed lenen voor andere vormen van entertainment. Volgens nieuwe geruchten zou Nintendo nu samen met Universal kijken naar een mogelijke attractie gebaseerd op Star Fox. Daarmee zou de futuristische ruimte-serie mogelijk een plek krijgen binnen de pretparken van Universal. Concrete details over de invulling van de attractie zijn op dit moment nog niet bekend, waardoor het voorlopig afwachten blijft of en wanneer het project daadwerkelijk wordt aangekondigd. Universal wilt hiermee dus nog breder inzetten op Nintendo-franchises.

Naast Star Fox zouden ook projecten rondom The Legend of Zelda en Pokémon op een later moment kunnen volgen. Daarmee lijkt de samenwerking tussen Nintendo en Universal zich steeds verder uit te breiden. De keuze voor een Star Fox attractie is niet gek. Nintendo geeft de franchise de laatste maanden veel aandacht. Naast de grote rol van Fox in de Super Mario Galaxy. Movie is er onlangs ook een remake verschenen van Star Fox 64 voor de Switch 2. De keuze voor een attractie toont aan dat Star Fox erg belangrijk is voor de toekomst van Nintendo.