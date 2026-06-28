[Review] Star Fox – uitstekend hermaakt, maar mist nog wat

Star Fox is terug met een remake van de klassieke Star Fox 64. Waar de 3DS-versie vooral een remaster was, is deze game echt van de grond af opgebouwd met nieuwe elementen. Helaas zijn dit geen nieuwe levels, maar het is zeker een beter uitgewerkte game dan wat het ooit is geweest.

Klassieke gameplay in een nieuw diepgaander jasje

Als je Star Fox 64 of Star Fox 64 3D al eens hebt gespeeld weet je eigenlijk precies wat je kunt verwachten. Zo niet dan een korte introductie. Star Fox is voornamelijk een on-rails shooter waarbij je automatisch door een level voortbeweegt. Ondertussen word je bestookt door vijanden die je zo veel mogelijk moet verslaan. Hoewel levels over het algemeen op deze manier zijn opgebouwd, heb je soms alternatieve routes die je door bepaalde doelen te voltooien vrijspeelt.

Door deze alternatieve routes krijg je niet alleen een ander gedeelte level, maar kun je ook naar andere levels gaan die je normaal niet zou ervaren. Zo kun je de ene keer uitkomen op een planeet waar je in een onderzeeër zit in plaats van je Arwing, de andere keer juist in een gevecht met Team Star Wolf. En soms maakt de on-rails even plaats voor een All-Range Mode waar je 360 graden rond kunt bewegen.

Deze gameplay is volledig zoals het in het origineel ook al was, maar dan in een volledig nieuw jasje. De games ziet er niet alleen prachtig uit (al moet ik nog steeds een beetje wennen aan het design van Falco). Niet alleen de levels zijn prachtig vormgegeven, maar de game heeft ook een stuk meer diepgang gekregen. Niet alleen door achtergrondinformatie in de holoviewer, maar ook door de toevoeging van geanimeerde scènes die meer lading aan het verhaal geven. Ook krijgen personages de kans om dieper uitgewerkt te worden.

Wat jammer blijft hier is dat de game nog steeds erg kort is. Met zo’n 15 verschillende levels en een route van zeven levels ben je zo door het spel heen. Hoewel je wordt geleid naar het vaker doorspelen van de game om het echte einde te bereiken is het nog steeds een erg korte ervaring. Eentje die door Challenge Mode langer leuk gemaakt wordt, maar toch zou ik bij een volgende Star Fox wat meer levels en een langer verhaal zien.

Multiplayer is erg leuk, maar beperkt

Je kunt de game op verschillende manieren met anderen spelen. Zo is de Campaign en Challenge Mode speelbaar met twee spelers, waar hier juist een perfecte mogelijkheid was om wat unieke gameplay neer te zetten met beiden een Arwing te besturen met een iets andere route binnen een level. Helaas is dat niet gedaan. De spelers zijn beiden samen de bestuurder van één enkele Arwing. De ene stuurt, de ander richt en schiet, dit met de Joy-Con 2. Dit kan goed werken, maar ook juist vervelend. Het is wel leuk dat dit ook via GameShare kan.

Waar de multiplayer echt kan schijnen is de Battle Mode. Hier kun je alleen met Bots, online of met GameShare (online of lokaal) een 4 v 4 dogfight ervaren op verschillende locaties. Na een lid van Star Fox of Star Wolf te kiezen als het personage wat je wilt spelen ga je een gevecht aan. Hiervoor zijn er drie verschillende levels met ieder een unieke ervaring. Corneria, Fichina en Sector Y. Ieder level heeft natuurlijk een eigen design, maar ook eigen gameplay. Waar Corneria een zone verdediging als missie heeft, heeft Fichina als missie het verzamelen van energie van kometen. Sector Y laat je ladingen van ruimtepiraten verzamelen en terugbrengen naar je basis.

Al deze opties zitten goed in elkaar, maar het is enorm jammer dat het maar drie levels zijn. Ik had hier graag meer gezien, maar ook lokale multiplayer met split screen was een uitstekende toevoeging geweest. Ik heb een kleine hoop dat hier nog toevoegingen gaan komen met updates. Dit is namelijk een gemiste kans.

Lagere prijs is slim, maar had toch iets meer verwacht

Star Fox komt met een iets lagere prijs dan veel andere Switch 2-games. € 59,99 voor fysiek en € 49,99 voor de download. Het is zeker een betere prijs dan de games van 80 euro, maar toch had ik er net iets meer van gehoopt. Hoewel ik denk dat het de beste iteratie is van de klassieke Star Fox-formule mist er naar mijn mening wat vlees op de botten in sommige aspecten.