Nintendo Switch 2 is in zijn eerste jaar bijna 6 miljoen keer verkocht in de VS 

De Nintendo Switch 2 heeft een indrukwekkend eerste jaar achter de rug. Uit het nieuwste verkooprapport van marktonderzoeksbureau Circana blijkt namelijk dat de Switch 2 in de eerste twaalf maanden bijna 6 miljoen keer is verkocht in de VS. In totaal staat de teller op 5,9 miljoen verkochte exemplaren. Daarmee is de Nintendo Switch 2 volgens Circana het op één na snelst verkopende gamesysteem in de VS sinds het bureau in 1995 begon met het bijhouden van deze gegevens. Alleen de Game Boy Advance wist in dezelfde periode beter te presteren, met 6,5 miljoen verkochte exemplaren.

Ook in mei bleef de console sterk presteren. De Nintendo Switch 2 was opnieuw het bestverkochte hardwareplatform in de Verenigde Staten, zowel op basis van het aantal verkochte exemplaren als op basis van omzet. Daarnaast is het systeem tot nu toe ook het bestverkochte hardwareplatform van 2026. Circana deelde daarnaast ook de lijst met bestverkochte games in de VS van vorige maand. Daarin staan drie Nintendo-titels in de top tien. Tomodachi Life: Living the Dream noteerde de hoogste positie en kwam binnen op plek vijf. De andere twee Nintendo-games op de lijst waren: Yoshi and the Mysterious Book en Mario Kart World.