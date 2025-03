Nintendo Switch 2 zou in juni verschijnen – focus eerst op First-Party games

Nintendo Switch 2 zou in juni verschijnen – focus eerst op First-Party...

Volgens de laatste geruchten moet de Nintendo Switch 2 in juni dit jaar uitkomen. Ondanks dat geen exacte releasedatum is onthuld, worden wel specifieke details genoemd rondom de software die rondom en na de release van de console uitkomt. Tom Henderson van Insider Gaming beweert dit alles te hebben vernomen op de Game Developers Conference afgelopen week. Meerdere bronnen zouden claimen dat de opvolger van Nintendo’s hybride console in juni dit jaar uit moet komen. Ook rondom de software doken geruchten op.

Zou zou Nintendo re een strategie bestaande uit drie fases op nahouden. De eerste fase rond release zou zich richten op first-party-games van Nintendo zelf. De tweede fase, in het najaar van 2025, zou zich richten op games van andere uitgevers. Een derde fase zou den rond feestdagen moeten volgen. Kleinere ontwikkelaars zouden bovendien pas rond de release van de console een development kit ontvangen. Grotere ontwikkelaars zouden wél al bezig zijn met het ontwikkelen van games voor de console, wat ook logisch klinkt.

Volgende week horen we meer over de Nintendo Switch 2. Op 2 april zal Nintendo tijdens een Nintendo Direct meer onthullen over de console én de games ervoor.