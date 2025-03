Super Monkey Ball: Banana Rumble ontvangt betaalde Pac-man DLC

Sinds eind juni vorig jaar kunnen Switch-bezitters aan de slag met Super Monkey Ball: Banana Rumble. Tot nu toe heeft het spel al verschillende DLC gekregen, waaronder eentje van Godzilla, Beat en Tails. Om te vieren dat Pac-Man alweer bijna 45 jaar bestaat, is het personage nu toegevoegd aan deze Super Monkey Ball-game. Daarbij verhuist Pac-Man niet alleen naar deze titel, want hij brengt ook wat veranderingen met zich mee. Zo veranderen de standaard bananen in de welbekende balletjes, transformeren de bananen bundels in in kersen en krijgen de gouden bananen het uiterlijk van de krachtige pellets.

Hoewel er ook DLC is uitgekomen die gratis was, kost dit Pac-Man-pakket wel wat geld. Je betaalt er namelijk €4,99 voor. Evenals is update 2.20 nu uit en die is uiteraard wél gratis voor iedereen en misschien nog wel interessanter. Als je Super Monkey Ball: Banana Rumble updatet krijg je namelijk toegang tot het gloednieuwe level Floral Ring voor de gevechtsmodus Robot Smash.

Ben je benieuwd geworden naar de DLC van Pac-Man? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer.