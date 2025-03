De fysieke Deluxe Edition van Hello Kitty Island Adventure is nu verkrijgbaar

Sinds donderdag 30 januari kunnen Switch-bezitters aan de slag met Hello Kitty Island Adventure. Dat is dus inmiddels al bijna twee maanden, maar voor de mensen die dit spel graag fysiek in hun collectie wilde hebben moesten nog een tijdje wachten. Gelukkig is het wachten op de fysieke Deluxe Edition van Hello Kitty Island Adventure eindelijk voorbij. Die is namelijk vanaf nu te koop bij diverse (web)winkels. Om dat te vieren is er een nieuwe releasetrailer online gezet, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken. Diezelfde trailer onthuld trouwens nog iets leuks. Bij aankoop van de fysieke uitgave ontvang je namelijk een poster met daarop de landkaart van deze game. Was dat het wachten voor jou waard?

In Hello Kitty Island Adventure help je, hoe kan het ook anders, Hello Kitty en haar vrienden het eiland te herstellen. Je verkent daarbij acht verschillende locaties, zoals Spooky Swamp en Rainbow Reef. Het spel biedt diverse activiteiten: vissen, bakken, verzamelen en het aanpassen van je personage. Bovendien is het mogelijk om in de multiplayer-modus samen met jouw vrienden puzzels op te lossen en huizen te bouwen. Gaat het jou lukken om erachter te komen wat er precies met dit verwaarloosde eiland is gebeurd?

Deze speciale fysieke versie bevat meer dan 300 extra items. Zo kun je denken aan unieke kledingstukken, nieuwe meubels en extra decoraties. Evenals zijn er nieuwe mogelijkheden om huizen op te knappen en je eiland nog verder te personaliseren. Deze fysieke Deluxe Edition van Hello Kitty Island Adventure heeft een adviesprijs gekregen van €59,99. Haal jij het spel voor die prijs in huis? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!