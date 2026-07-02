Orbitals verschijnt volledig op cartridge voor Switch 2

Fysieke games zijn een hot topic de laatste dagen. Sony heeft gisteren aangekondigd dat ze in 2028 willen stoppen met het produceren van fysieke games op discs en het internet wordt hierdoor overspoelt met negativiteit. Gelukkig kunnen we er bij Nintendo nog wel op rekenen dat hun games in ieder geval nog fysiek uitkomen. Bij Switch (2) games van derde partijen is het echter altijd de vraag of de game volledig op de cartridge staat of dat het een gamekeycard betreft. Oftewel een cartridge die als een licentie dient om de game te downloaden. Het X-account van de game heeft nu bekendgemaakt dat de game volledig op 3 september volledig op cartridge verschijnt.

So who's grabbing one of these on September 3rd?

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🫴 pic.twitter.com/UlO49ysoPF — Orbitals (@OrbitalsGame) July 2, 2026

Orbitals is een intergalactische co-op game voor twee spelers. Je speelt als Maki en Omura, twee jonge ontdekkingsreizigers die hun vervallen ruimtestation proberen te redden nadat het vast komt te zitten in een mysterieuze kosmische storm. De game bevat een retro-animestijl en doet een beetje denken aan games als It takes Two en Splifiction. De game draait namelijk sterk om samenwerking: spelers moeten samen puzzels oplossen, gevaren in de ruimte overwinnen en goed communiceren om verder te komen. Bekijk hieronder nogmaals de laatste trailer om een goede indruk van de game te krijgen: