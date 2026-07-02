Releasedatum bekend van escape game Looking for Fael

Twee maanden geleden is Looking for Fael aangekondigd, een nieuwe escape game. In deze complexe puzzelgame ga je op zoek naar Fael, maar zijn appartement is op een vreemde manier veranderd in een doolhof. Toen de game werd aangekondigd was er nog geen releasedatum bekend, maar daar is nu verandering in gekomen. Uitgever ArteFrance en Franse indie studios Swing Swing Submarine en La Poule Noire hebben namelijk bekend gemaakt dat de game vanaf 16 juli te downloaden zal zijn. Om deze datum bekend te maken is er ook een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Waar gaat Looking for Fael over?

Het verhaal van Looking for Fael begint met een mysterieus voice bericht van Fael, je huisgenoot. Maar terwijl je in je appartement naar hem op zoek gaat veranderd deze steeds een beetje… tot er niets over is van hetgeen je dacht te kennen. Het veranderd langzaam maar zeker in een veelzijdig doolhof, gevuld met vreemde puzzels. Verken kamer na kamer, ontcijfer de vele hints die zijn achtergelaten en wen langzaam maar zeker aan de vreemde en eenzame sfeer die er in deze afgesloten ruimtes hangen.

Hier kun je alleen rekenen op je eigen verstand, en je zult alles op alles moeten zetten om deze vreemde puzzels op te lossen. Ze zijn daarbij niet losstaand, elke puzzel is een onderdeel van een groot geheel, of gekoppeld aan puzzels in andere kamers. De berichten van Fael zijn daarnaast alles behalve recht door zee… Weet jij dit mysterie op te lossen en uit het doolhof te ontsnappen?