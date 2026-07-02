Final Fantasy VII Revelation lijkt meerdere DLC’s en een Story Expansion Pass te krijgen 

Oplettende fans hebben mogelijk nieuwe details ontdekt over de toekomstige plannen voor Final Fantasy VII Revelation. In de database van de Epic Games Store zouden zij namelijk meerdere verwijzingen hebben gevonden naar DLC-pakketten en een zogenaamde Story Expansion Pass voor de game. Square Enix heeft deze uitbreidingen zelf nog niet officieel aangekondigd neem dit nieuws daarom met een korreltje zout. Het is namelijk nog niet zeker of alle genoemde content daadwerkelijk zal verschijnen. Ook kan het gaan om tijdelijke placeholders of kleinere extra content.

Toch past het nieuws bij eerdere uitspraken van regisseur Naoki Hamaguchi. Hij gaf eerder aan dat het team openstaat voor DLC voor het afsluitende deel van de Final Fantasy VII Remake-trilogie, mits daar genoeg vraag naar is vanuit fans. Wat de mogelijke uitbreidingen precies zouden bevatten, is op dit moment nog niet bekend.

Final Fantasy VII Revelation vormt het derde en laatste deel van de remake-trilogie en verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2027 voor onder andere de Nintendo Switch 2.