[Preview] Kumarn: The Wandering Spirit – Een duister sprookje met Thaise roots

Tijdens gamescom 2025 werd ik verrast door een sfeervolle sidescrolling horrorgame die direct mijn aandacht trok, Kumarn: The Wandering Spirit. Donkere kleuren, vreemde wezens en een naargeestige sfeer, alles ademde de beklemmende sfeer van Little Nightmares. Sterker nog, in de eerste paar minuten dacht ik serieus dat ik met een nieuwe DLC van die serie te maken had. Van het art-design tot het lettertype voelt veel als een bewuste knipoog, of eerlijk gezegd, bijna een kopie.

Toch verdient Kumarn meer dan alleen die vergelijking, want de Thaise studio WereBuff probeert wel iets eigens neer te zetten binnen het genre. Op de Thailand Pavilion mochten we een demo uitproberen.

Kleine geest, grootse sfeer

In Kumarn speel je als de geest van een overleden kind, verdwaald in een spookachtige wereld die gebaseerd is op Thailand uit de jaren ’70. Je wordt vergezeld door een mysterieuze geest in de vorm van een zebra, die je onderweg helpt om puzzels op te lossen en vijanden te ontwijken.

De setting is het sterkste aspect van de game. Alles voelt doordrenkt van Thaise cultuur, van tempels en maskers tot mythologische wezens. Dit zorgt voor een originele sfeer die je zelden in games tegenkomt, een grote plus wat mij betreft.

Wat ook goed gedaan is in Kumarn, is het geluid. Alles wat je hoort, van krakende vloeren tot enge fluistergeluiden, zorgt ervoor dat je je nooit helemaal op je gemak voelt. De muziek is vaak heel stil of zelfs helemaal afwezig, en juist daardoor schrik je sneller als er wel iets klinkt. Soms hoor je alleen de wind of het gesleep van iets wat je liever niet wilt zien. Het geluid past precies bij de sfeer van de game en maakt het allemaal nog een beetje spannender.

Bekend recept

Qua gameplay doet Kumarn weinig nieuws. Je sluipt, ontwijkt vijanden, vlucht weg, klimt touwen op en lost af en toe een eenvoudige puzzel op. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, de besturing voelt solide en het tempo van de demo was goed. Maar omdat het visueel zo sterk leunt op een bekende stijl, voelt het allemaal wel erg veilig. De game lijkt zich prettig te voelen in een formule die al eerder goed heeft gewerkt, zonder er veel risico’s aan toe te voegen.

Bugs in de demo

Tijdens mijn speelsessie liep ik ook tegen een paar technische problemen aan. In een bepaalde sectie lukte het niet om een houten puzzelvoorwerp te verwijderen, waardoor ik moest herstarten. Ook de audio vertoonde af en toe hapering. Het is natuurlijk nog een demo en bugs zijn op dit punt te verwachten, maar er is dus nog wel het nodige werk aan de winkel.

Tot slot

Kumarn: The Wandering Spirit is absoluut een game om in de gaten te houden, vooral als je houdt van duistere, verhalende avonturen met een unieke culturele invalshoek. De game is visueel sterk, sfeervol en weet met zijn Thaise folklore iets origineels neer te zetten. Maar de vraag blijft of het zich genoeg weet los te maken van de schaduw van Little Nightmares. Met nog wat meer eigen smoel op gameplay gebied en een afgewerkte releaseversie kan dit een bijzondere game worden.

Vooralsnog komt de game uit op Steam, maar zijn er sterke voornemens om de game ook op de bekende consoles uit te brengen.