Everybody’s Golf: Hot Shots krijgt fysieke release

Nog maar enkele dagen, en dan komt Everybody’s Golf: Hot Shots uit voor Nintendo Switch. Eerder werd bekendgemaakt dat de releasedatum 5 september zou zijn. Dat gaat echter uitsluitend om een digitale release. Wil je liever een fysiek exemplaar in de kast hebben staan? Dan heb je geluk, want die is onlangs aangekondigd!

Het is opvallend dat Bandai Namco deze fysieke variant uitsluitend in Europa zal uitbrengen. Althans, er zijn nog geen listings verschenen voor Noord-Amerika. Het voordeel is natuurlijk wel dat de Switch een regiovrije console is, dus voor wat extra verzendkosten kunnen ook gamers aan de andere kant van de Atlantische Oceaan de game een plekje in de kast geven.

In deze iconische golfgame kunne spelers opnieuw de golfbaan betreden met een diverse cast van unieke personages, elk met hun eigen speelstijl. De game combineert realistische golfmechanics met arcade-actie, waardoor zowel beginners als ervaren spelers zich kunnen uitleven. Daarnaast bevat het nieuwe toernooien, evenals een uitgebreide multiplayer-modus waarin je het wereldwijd kunt opnemen tegen andere spelers. Naast het perfectioneren van je slagen en het kiezen van de juiste clubs, kunnen spelers hun personages nu verder aanpassen met verschillende outfits en accessoires. Het dynamische weersysteem en de gevarieerde banen zorgen voor extra uitdaging en afwisseling tijdens elke wedstrijd.

Hoewel er nog geen releasedatum is, is de fysieke editie van Everybody’s Golf: Hot Shots wel al te pre-orderen. Ga jij ‘m in huis halen?