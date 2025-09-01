Race op 5 september mee tijdens onze livestream

Mario Kart World is nu bijna drie maanden oud. Wat ons betreft de hoogste tijd om eens terug te keren naar de voorganger. Daarom organiseren we aanstaande vrijdag een Mario Kart 8 Deluxe-toernooi tijdens onze livestream. Racen zal gebeuren op 150cc met de standaardregels. Hoe je meedoet, lees je hieronder! Mocht je alleen naar de stream willen kijken, dan kan je ons op ons Twitch-kanaal volgen. Glenn zal de stream aan elkaar praten en het geheel van commentaar voorzien.

Het toernooi start vrijdag 5 september 2025 vanaf 20.00 uur. Hoewel Mario Kart 8 Deluxe een Nintendo Switch-game is, is het zowel op de Switch als Switch 2 speelbaar. Naast de game en een apparaat om op te spelen heb je ook een Nintendo Switch Online-abonnement nodig. Wanneer het toernooi eenmaal start, hoef je alleen de toernooicode 2561-9189-2011 in te vullen in de game. Op die wijze kan je meedoen aan het DN Streamtoernooi!

Elke maand wordt er in de livestream gestreden om de Wisseltrofee. De nummers één, twee en drie van het toernooi vallen in de prijzen. Elk krijgen deze winnaars voor een maand lang een speciale Discord-rol met een bijpassend kleurtje. Zo ziet iedereen dat zij, en wie weet wel jij, een echte Mario Kart-pro zijn. Om die rol te ontvangen zal je lid moeten zijn van onze Discord-server. Lid worden kan via deze link. Bovendien kan je op de server in het kanaal #event-kalender doorgeven dat jij met de livestream meedoet en is er natuurlijk ruimte om te praten over de tofste games en meer.

Doe jij vrijdag mee met het toernooi? Laat het ons weten in de reacties!