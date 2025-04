[Preview] Metroid Prime 4: Beyond – spelen met de muis voelt geweldig aan

Tijdens de afgelopen Nintendo Direct werd aangekondigd dat Metroid Prime 4: Beyond ook naar de Switch 2 zou komen. Deze versie zal verschillende extra opties krijgen zoals 4K en 60 fps of de mogelijkheid om het spel in 1080p en 120 fps te spelen. Daarnaast ondersteunt hij de nieuwste gimmick van de Switch 2, de muisfunctie.

Retro weet nog steeds te verbazen op grafisch vlak

De demo was niet al te lang en liet mij de Research Facility doorlopen die je bij de trailer van vorig jaar ook al in beeld zag. De build die ik hiermee kon spelen was in 1080p met 120 fps dus helaas heb ik de 4K-resolutie nog niet werkend kunnen zien. Toch was ik onder de indruk van het gehele spel. De game zag er op 1080p al prachtig uit en als de originele Switch die kwaliteit met 60 fps kan halen zul je niemand horen klagen.

De demo liep constant erg vloeiend met in elk geval voor het blote oog geen merkbare framedrops. Ik ben normaal niet zo enorm geboeid door een hoge framerate, maar een game als Metroid weet hier wel echt van te profiteren, zeker doordat je met de muisbesturing sneller rondkijkt dan met normale knoppen.

Gameplay was nog redelijk basic

De demo was natuurlijk niet zo heel uitgebreid. Zo heb ik de nieuwe psych krachten van Samus niet gezien, maar heb ik verder eigenlijk de meest standaard dingen wel kunnen doen. Zo had ik toegang tot het schieten van een raket, je normale Arm Cannon en een charge beam qua aanvallen. Verder liet het spel nog zien hoe het scannen in de game werkt en hoe dat gebruikt kan worden in puzzels. Zo moest ik bijvoorbeeld een deur scannen om zo te weten hoe ik hem kon ontgrendelen.

Verder was de Morph Ball weer beschikbaar, maar daar was in elk geval nog niets bijzonders aan. Waar de demo mee eindigde was een redelijk uitdagende boss fight waarbij je constant moest opletten wat voor aanval die ging doen. Iedere aanval had namelijk een andere aanpak nodig. Zo moest je voor de ene de Morph Ball gebruiken terwijl je voor een andere gewoon kon springen.

Het was dus nog redelijk standaard, maar een goede introductie van het spel. Het wist mij in elk geval ook te interesseren voor het vervolg. Dit aangezien het eindigde met een cutscene waarin Sylux met Metroids verscheen en Samus geraakt wordt door een mysterieuze kracht.

Besturing werkt perfect en kan makkelijk gewisseld worden

In mijn speelsessie met de game kreeg ik de optie om te kiezen tussen twee speelstijlen. Gewoon normale besturing met de Joy-Con 2 of gaan voor de gloednieuwe muisfunctie van de controllers. Nou ja, eigenlijk hoefde ik niet te kiezen, de game laat je met gemak wisselen. Het enige wat je hoeft te doen is je Joy-Con optillen en omdraaien en je wisselt van speelstijl (van muis naar knoppen). Wil je weer met de muis spelen? Dan zet je de Joy-Con neer op een willekeurige oppervlakte.

Je leest dat goed. Willekeurig, je kunt namelijk het op je broek gebruiken, maar ook een bank of stoel werkt prima. Door speciale zwarte plaatjes op de straps is je product sowieso goed beschermd tegen ondergronden. Wat me opviel was dat echt wat ik ook probeerde qua achtergrond (nu was ik daar op locatie gelimiteerder in dan thuis natuurlijk) het bleef perfect functioneren.

Het richten van je wapen met de muis werkte wel echt vele malen fijner dan de besturing via de knoppen en ook fijner dan eerdere gyro besturingen in Nintendo-games. De reactiesnelheid en precisie van de muis wist indruk achter te laten. Dit ook met Mario Party en de Welcome Tour, maar daar kom ik later op terug in andere previews.

Zeker benieuwd naar meer

Metroid Prime 4: Beyond zal bij velen al bovenaan hun lijstje hebben gestaan, ik was nog niet helemaal overtuigd van de game tot ik deze demo speelde. De demo was nog wel echt licht op vlakken als puzzels en verschillende krachten van Samus, maar Retro kennende zal dat zeker goed komen. De game speelt in elk geval heerlijk vloeiend. Zeker als je met de muis speelt die dus op veel oppervlakten werkt. Wanneer je even wilt wisselen is dat ook makkelijk gedaan.

En dan heb ik het dus nog niet eens over de verhaallijn en de krachten die getoond zijn tijdens de Direct voor de originele Switch. We hebben er lang op moeten wachten, maar het belooft in elk geval gebaseerd op wat ik nu gespeeld heb een erg goed spel te worden.