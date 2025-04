Eerste details van The Duskbloods bekend

FromSoftware heeft de eerste details gedeeld van mysterieuze titel The Duskbloods, een game die aan het eind van de Nintendo Switch 2 presentatie verscheen. De trailer riep nogal wat vragen op, omdat het niet meteen duidelijk wordt om wat voor game het hier gaat. Als je net als mij fan bent van Souls-likes zat je misschien zelfs op het puntje van je stoel: zaten we hier nou naar de aankondiging van een spirituele opvolger van Bloodborne te kijken?!? Nou, nee, zo blijkt. In een interview met Hidetaka Miyazaki legt hij zo’n beetje uit hoe de game tot stand is gekomen en wat we van de gameplay kunnen verwachten. We hebben even de interessantste punten op een rij gezet:

FromSoftware had een gesprek met Nintendo om “ideeën te bespreken”, en presenteerde een ruwe schets van de game, welke een ander concept had dan verwacht werd.

Nintendo was geïnteresseerd, wou graag helpen dit te realiseren

De game werd eerst ontwikkelt door een klein team voor de Nintendo Switch, maar werd, toen het vorm begon te krijgen, benaderd over de Switch 2.

The Duskbloods focusts zich op Online Multiplayer

Personages zijn bekend als ‘Bloodsworn’

Dit zijn personen die super-mens achtige vaardigheden hebben gekregen door de kracht van speciaal bloed.

Het zijn een soort van vampiers, maar ze worden niet neergezet als de verschrikkelijke monsters die je associeert met traditionele vampiers

Bloodsworn zijn aan het strijden voor ‘First Blood’

Terwijl de mensheid zijn einde nadert vloeit het ‘First Blood’ in een evenement dat ‘Twilight of Humanity’ heet

De Bloodsworn worden naar die plekken geroepen door verschillende tijden en plekken heen in een poging de ‘First Blood’ te pakken te krijgen.

Er is niet een vaste tijd/locatie waarop de game plaatsvind

De game heeft verschillende traditionele Gothic en Victorian-achtige stijl mappen plus sommige die zich afspelen in de laatste jaren van de vroegmoderne tijd, zoals de trein die we zagen in de trailer

Duskbloods is de collectieve naam voor de personages die je speelt

Bloodsworn hebben meerdere acties die drastisch anders zijn dan andere FromSoftware games

De basis acties in deze game zoals bijvoorbeeld rennen, super jump en double jump zijn gemaakt om dynamisch en stress vrij te voelen.

Elk character kan van een afstand aanvallen

Meer dan een dozijn speelbare personages

Elke heeft zijn eigen identiteit en verschijning

Characters kunnen tot op een bepaalde hoogte worden aangepast

In de hub area kunnen spelers een personage kiezen, deze aanpassen en dan online gaan

Tot op 8 spelers

Na een match ga je terug naar de hub en krijg je een beloning, zelfs als je hebt verloren

Deze beloningen gebruik je om je character verder aan te passen

Online Matches zijn over het algemeen ‘last man standing’

Er zijn echter oo keren dat je samen een baas moet neerhalen om de game te winnen

Victory Points bepalen de uitkomst van zo’n match

Je kunt punten op verschillende manieren behalen, directe aanvallen is belangrijk, maar er zullen ook spelers zijn die liever gevechten willen ontwijken en andere opportunistische manieren vinden om punten te verdienen

Elke character kan een entiteit oproepen om te helpen met gevechten

Event System kan ervoor zorgen dat match plotseling anders loopt, doordat er bijvoorbeeld een speciale vijand spawnt of andere objectives met extra beloningen tussendoor komen

Eén zo’n voorbeeld is te zien in de trailer, een gigantisch stenen gezicht

Deze events gebeuren niet altijd

Lore fragments kunnen gevonden worden in de customization items

Het aanpassen van een character onthult nieuwe informatie over de wereld en zijn verhaal

Er zijn rollen die spelers speciale verantwoordelijkheden en taken geven, welke zorgt voor unieke interacties en vriendschappen tussen spelers

Zoals bijvoorbeeld de ‘Destined Rivals’ rol. Als een spelers deze rol heeft zal een andere speler als rivaal worden aangewezen, welke je zult moeten verslaan

Of bijvoorbeeld de ‘Destined Companion’ waar spelers een speler moeten vinden die als hun companion staat aangeschreven, waarbij ze beide een speciale beloning krijgen als ze een bond vormen.

Deze rollen kunnen worden gegeven door blood custimazation

Het rat-achtige personage aan het eind van de trailer heeft dezelfde soort rol als de Fire Keepers in Dark Souls. Hij blijft in de hub en staat spelers bij met advies en begeleiding.

The Duskbloods staat gepland als een exclusieve Switch 2 titel, en komt naar de Switch 2 in 2026. De eerste trailer kun je hier bekijken. Benieuwd naar het gehele interview? Lees die hier.