Puzzel game Undergrounded komt deze herfst naar de Switch

Aksys heeft aangekondigd dat Undergrounded naar de Nintendo Switch komt. De game is sinds kort op Steam te spelen, maar zal naar alle waarschijnlijkheid deze herfst de oversprong maken naar Nintendo’s hybride console. Een concrete releasedatum is helaas nog niet gegeven. Een trailer van deze heerlijke aparte game is wel alvast verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In Undergrounded volg jij het verhaal van Scott, een jonge man uit Manhattan. Het is voor hem een bijzondere dag, want dit is de dag dat hij zijn verloofde ten huwelijk vraagt. Het is dan ook nogal jammer…. dat ze ‘nee’ zegt! Hij voelt zich daardoor zo verslagen dat hij per ongeluk de ring laat vallen, welke natuurlijk prompt in een put valt. De ring valt steeds dieper onder de grond. Eerst in het riool, maar dan in een… bioscoop? En wacht, is dat een vliegtuig? En waarom lijkt dit wel heel veel op het wilde westen? Wat doen cowboys onder de grond? Het blijkt dat diep onder Manhattan een ondergrondse kerker ligt waarin de geschiedenis van Amerika gewoon doorgaat. En wat blijkt? Scott is niet de enige die in deze geschiedenisles vast komt te zitten. Help anderen om jezelf te helpen, vecht tegen krachtige bazen en los vooral veel puzzels op om steeds een stukje verder te komen. Want waar is die ring nou toch gebleven?