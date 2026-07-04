Pokémon Champions krijgt een bijzonder toernooi in Londen

The Pokémon Company International heeft eind deze maand een bijzonder toernooi in Londen georganiseerd. Hoewel het WK er aan komt in augustus zal dit toernooi acht bijzondere spelers samenbrengen voor een uniek Pokémon Champions-toernooi. Het Champion oif Champions-toernooi wordt gehouden tussen kampioenen in bijzondere competities. Zoals pizza-acrobatiek, kussengevechten en nietsdoen. Op dit moment zijn er vier deelnemers bekend gemaakt.



Ray Rizzo, een bekende deelnemer aan de Pokémon Video Game Championships en drievoudig wereldkampioen, zal de deelnemers voorafgaand aan het evenement coachen in alle aspecten van Pokémon-gevechten. Hij zal zijn expertise gebruiken om van dit toernooi een echt boeiend gevecht te maken.



Het evenement zal via een livestream te volgen zijn. Fans over de hele wereld worden uitgenodigd om op 29 juli vanaf 15.00 uur CEST naar het officiële Pokémon-Twitch-kanaal en het officiële Pokémon-YouTube-kanaal te kijken, waar de deelnemers strijden om de ultieme titel: Pokémon Champion of Champions. De winnaar van dit toernooi wint een reis naar de Pokémon World Championships van 2027 en een donatie aan een goed doel naar keuze, die in zijn of haar naam wordt gedaan.

Het toernooi is ontworpen om te laten zien dat Champions echt een toegankelijke ervaring is voor iedereen. Zeker nu de game naast de release op de Switch ook beschikbaar is op iOS en Android.