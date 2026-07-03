Sky the Scraper aangekondigd voor Switch 2

Sky the Scraper is vandaag door Chorus Worldwide, en Ryo Kobuchi aangekondigd voor zowel Nintendo Switch als Nintendo Switch 2. Op een releasedatum moeten we helaas nog even wachten.

Met een naam als Sky the Scraper denk je vast dat deze game over wolkenkrabbers gaat. Dan heb je voor de helft gelijk. Je speelt in deze roguelike namelijk als Sky. Sky probeert zijn dromen te realiseren, maar heeft ondertussen een baantje als glazenwasser. En dat beroep is nog nooit zo spectaculair geweest. En ja, hij maakt dus ook de ramen van wolkenkrabbers schoon. Binnen de tijd moet je zo veel mogelijk ramen lappen, maar ondertussen moet je oppassen dat je zuignappen niet loslaten of belaagd wordt door vervelende vogels. De game neemt je mee van werkdag tot werkdag, en omdat het een roguelike is, is elke dag weer anders. Als je geen dienst hebt, houd je je met andere activiteiten bezig om verder naar die droom toe te werken.

De onderstaande trailer geeft je een korte introductie: