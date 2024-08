QuakeCon presenteert nieuwe manieren om DOOM te spelen

QuakeCon is bezig en daar horen natuurlijk aankondigingen bij van de shootermeesters van iD Software en Bethesda. En ja, er is ook iets voor Switch-gamers! Nintendo-fans kunnen namelijk per direct aan de slag met nieuwe remasters van DOOM en DOOM II.

Introducing the definitive combined release of DOOM + DOOM II, the legendary action FPS.



✨Featuring new content, community published mods, online multiplayer up to 16 players with cross-play, and up to 120hz in 4K.



Available now on all platforms!https://t.co/h7qT6HBSlI pic.twitter.com/ccbXj2CfR6 — Bethesda (@bethesda) August 8, 2024

De vernieuwde versies bevatten o.a. geremasterde soundtracks (maar spelers kunnen ook voor het origineel kiezen) en verhoogde resoluties. Zo speel je docked op de Nintendo Switch nu in 1080p met 60 beelden per seconde. Maar het belangrijkste is natuurlijk een volledig nieuwe episode, genaamd Legacy of Rust, die is ontwikkeld door iD Software, Nightdive Studios (die verantwoordelijk is voor de ports) én Machinegames, de makers van de recente Wolfenstein-titels.

Om de titels compleet te maken, bevatten de games natuurlijk Death Match tot 16 spelers, met ruim 40 levels. En dankzij crossplay kun je ook spelen tegen mensen die een andere console hebben. En om de re-release te vieren, brengt Limited Run Games de eerste DOOM uit als speciale uitvoering, waar van de Collector’s Edition er maar 666 gemaakt worden:

We're bringing the heat with an all-new physical release of DOOM SNES, plus a delightfully devilish Collector's Edition, of which only 666 will be made.



Releases in 2025. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/tlxmAuuww4 — Limited Run Games (@LimitedRunGames) August 8, 2024

Daarnaast brengt iD Software nog een speciale uitvoering uit van de DOOM Anthology. Deze editie bevat DOOM, DOOM II, DOOM 3, DOOM 64, DOOM (2016) en DOOM: Eternal, plus een exclusieve replica van de BFG, oftewel de Big F***ing Gun, van ongeveer 25 cm. Maar deze set heeft wel 2 nadelen: de “fysieke game” bevat wel een steelbook, maar geen cartridge (games worden aangeboden als download), en deze versie is alleen verkrijgbaar in de VS en Canada.

The #DOOM Anthology takes players through more than three decades of demon slaying & includes an exclusive SteelBook game case and 5-inch replica BFG with LED lights and stand. Pre-Order TODAYhttps://t.co/gRK3CYJ64B pic.twitter.com/hYHMokVYCP — Official Bethesda Gear (@BethesdaGear) August 8, 2024

Ga jij DOOM weer opnieuw in huis halen met deze versies? Laat het weten in de comments!